Covid | sulla scuola si sta perdendo troppo tempo

Leggi su wired

(Di giovedì 29 luglio 2021) Manca ormai poco più di un mese all’avvio del nuovo anno scolastico e la sensazione è che se non si stanno replicando errori e ritardi dell’anno scorso, poco ci manca. Sono tanti i punti organizzativi ancora in sospeso, anche la campagna vaccinale non sta più procedendo spedita come ci si era prefissati e il rischio è che quella didattica a distanza che da una parte ha salvato l’istruzione nell’ultimo anno e mezzo ma dall’altra ha aumentato le disuguaglianze educative, possa continuare a essere la regola più che l’eccezione anche nel 2021-2022. Nove regioni su venti sono in ritardo nelle somministrazioni delle dosi al personale scolastico. In alcuni casi la copertura riguarda al momento ...