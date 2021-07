Contributo per acquisto libri: il Comune di Salerno rende note le modalità (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Comune di Salerno rende noto che i cittadini interessati alla presentazione delle istanze relative all’assegnazione della Cedola Libraria o del Contributo per l’ acquisto dei libri di testo – Anno Scolastico 2021/2022 – possono prendere visione delle modalità di Attuazione del Servizio e scaricare i relativi modelli qui. Per ulteriori informazioni gli utenti possono contattare i seguenti recapiti telefonici : 089/667309 – 667316 – 667320. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildinoto che i cittadini interessati alla presentazione delle istanze relative all’assegnazione della Cedola Libraria o delper l’deidi testo – Anno Scolastico 2021/2022 – possono pre visione delledi Attuazione del Servizio e scaricare i relativi modelli qui. Per ulteriori informazioni gli utenti possono contattare i seguenti recapiti telefonici : 089/667309 – 667316 – 667320. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

