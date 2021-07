Appuntamenti macroeconomici del 29 luglio 2021

Advertising

Giovedì 29/07/2021 08:45 Francia : Prezzi produzione, mensile (preced. 0,5%) 09:00 Spagna : Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 15,1%; preced. 15,98%) 09:00 Spagna : Prezzi consumo, mensile (...Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Giovedì 29/07/2021 14:30 USA : PIL, trimestrale (atteso 8,6%; preced. 6,4%) 14:30 USA : Richieste ...Previsto il direttivo della Fed, i dati di bilancio delle big tech Usa e a una serie di dati macroeconomici chiave, a partire dall'andamento del Pil a stelle e strisce e di quello europeo ...(Teleborsa) – Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. L’aumento dei contagi della variante Delta del coronavirus e ...