Alto Adige, uccide un amico a coltellate a Brunico: arrestato 21enne polacco. Procura: “Non ci sono elementi su movente satanista” (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è presentato al pronto soccorso ferito e, dopo le domande dei sanitari su come se le fosse Procurate, ha confessato di aver appena ucciso un amico nel suo appartamento e di aver gettato l’arma del delitto, un coltello, e il cellulare nel fiume. Infine lui stesso ha chiamato il 112 per raccontare tutto. È accaduto la notte del 27 luglio a Brunico in Alto Adige. Per il delitto è stato fermato un polacco 21enne, Oskar Kozlowski, residente da alcuni anni in Italia. La vittima è Maximum Zanella, 30enne d’origine russe, adottato da bambino da una famiglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è presentato al pronto soccorso ferito e, dopo le domande dei sanitari su come se le fossete, ha confessato di aver appena ucciso unnel suo appartamento e di aver gettato l’arma del delitto, un coltello, e il cellulare nel fiume. Infine lui stesso ha chiamato il 112 per raccontare tutto. È accaduto la notte del 27 luglio ain. Per il delitto è stato fermato un, Oskar Kozlowski, residente da alcuni anni in Italia. La vittima è Maximum Zanella, 30enne d’origine russe, adottato da bambino da una famiglia ...

