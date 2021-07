01 Distribution: “Freaks Out e Diabolik potrebbero diventare franchise” (Di giovedì 29 luglio 2021) La video intervista a Luigi Lo Nigro e Paolo Del Brocco, Direttore di 01 Distribution e Amministratore delegato Rai Cinema, che a Ciné 2021 hanno presentato l'impressionante listino 01, con 34 film in uscita entro dicembre 2022. A Ciné 2021, di nuovo in presenza a Riccione dopo l'edizione a distanza dello scorso anno, 01 Distribution e Rai Cinema hanno presentato il loro ricchissimo listino, che prevede 34 film in uscita da ora fino a dicembre 2022. Paolo Del Brocco, Amministratore delegato Rai Cinema, ha tirato in ballo la canzone di Bruce Springsteen "Dancing in the dark", dicendo che non si può accendere un fuoco senza una scintilla: "Dobbiamo far sì che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021) La video intervista a Luigi Lo Nigro e Paolo Del Brocco, Direttore di 01e Amministratore delegato Rai Cinema, che a Ciné 2021 hanno presentato l'impressionante listino 01, con 34 film in uscita entro dicembre 2022. A Ciné 2021, di nuovo in presenza a Riccione dopo l'edizione a distanza dello scorso anno, 01e Rai Cinema hanno presentato il loro ricchissimo listino, che prevede 34 film in uscita da ora fino a dicembre 2022. Paolo Del Brocco, Amministratore delegato Rai Cinema, ha tirato in ballo la canzone di Bruce Springsteen "Dancing in the dark", dicendo che non si può accendere un fuoco senza una scintilla: "Dobbiamo far sì che ...

Ultime Notizie dalla rete : Distribution Freaks Freaks Out, il trailer del film di Gabriele Mainetti ... "Freaks Out" è pronto a esaltare critica e pubblico alla 78esima edizione del Festival di Venezia , che si terrà dall'1 all'11 settembre 2021. L'annuncio ha spinto 01 Distribution a pubblicare il ...

Sorrentino e gli altri, l'Italia va Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, il film è distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution. FREAKS OUT - E' il nuovo ambizioso film di Gabriele Mainetti che con l'opera prima Lo ...

01 Distribution: “Freaks Out e Diabolik potrebbero diventare franchise” Movieplayer.it Freaks Out – il trailer del film di Gabriele Mainetti, in Concorso a Venezia 78 Freaks Out uscirà nei cinema il 28 ottobre 2021. Il film sarà in Concorso alla 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Freaks Out, il trailer del film di Gabriele Mainetti “Freaks Out” arriverà al cinema il 28 ottobre 2021 ed ecco come lo descrive Mainetti: “Tutto nasce da una sfida. Volevamo creare una storia che fosse un po’ avventura, un ...

