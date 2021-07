Ufficiale | Crystal Palace | dal Lione arriva Joachim Andersen

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Èil passaggio dia titolo definitivo dalal. Il difensore danese ex Sampdoria ha firmato contratto quinquennale. Welcome to! #CPFC https://t.co/utMcYSDkhb —F.C. (@CPFC) July 28, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Joachim Andersen passa dal Lione alPalace: ecco le parole dell'ex difensore della Sampdoria sulla nuova avventura Joachim Andersen, ex Sampdoria, passa dal Lione alPalace. Il comunicato e le parole del difensore. COMUNICATO - "IlPalace ha firmato con un contratto quinquennale il difensore della nazionale danese Joachim Andersen. Il 25enne ...Commenta per primo Tramite un comunicato, il Lione ha annunciato l'addio di Joachim Andersen , difensore danese ex Sampdoria. ... Andersen approda alPalace per 17,5 milioni di euro più ...Era stato accostato anche a diversi club italiani, tra cui l'Inter, ma per Patrick van Aanholt la nuova avventura è in Turchia: ufficiale la firma dell'ex ...Joachim Andersen passa dal Lione al Crystal Palace: ecco le parole dell’ex difensore della Sampdoria sulla nuova avventura Joachim Andersen, ex Sampdoria, passa dal Lione al Crystal Palace. Il comunic ...