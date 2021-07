Torino, ufficiale: arriva Pjaca in prestito dalla Juventus (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ ufficiale l’arrivo di Marko Pjaca in prestito al Torino. L’attaccante esterno lascia la Juventus ma non cambia città e si trasferisce dall’altra parte della Mole. La formula è quella del trasferimento temporaneo della durata di un anno con diritto di riscatto a favore dei granata. Pjaca è arrivato nel 2016, ma ha girato in prestito allo Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht e Genoa e non ha mai dimostrato il suo talento. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’l’arrivo di Markoinal. L’attaccante esterno lascia lama non cambia città e si trasferisce dall’altra parte della Mole. La formula è quella del trasferimento temporaneo della durata di un anno con diritto di riscatto a favore dei granata.to nel 2016, ma ha girato inallo Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht e Genoa e non ha mai dimostrato il suo talento. SportFace.

Advertising

juventusfc : Ufficiale | @marko_pjaca20 in prestito al @TorinoFC_1906 - DiMarzio : #Calciomercato | È ufficiale: Pjaca dalla #Juventus al #Torino in prestito con diritto di riscatto - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORINO, UFFICIALE MARKO PJACA DALLA JUVENTUS L'ATTACCANTE ARRIVA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCA… - AlanRod95 : RT @juventusfc: Ufficiale | @marko_pjaca20 in prestito al @TorinoFC_1906 - Gabri_Juventus : ? UFFICIALE | Marko Pjaca in prestito con diritto di riscatto al Torino. #Pjaca #Juve #Juventus -