Temptation Island 2021 | Manuela e Stefano un mese dopo la fine del programma

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La nona edizione diè ufficialmente giunta alla conclusione con la puntata di ieri sera, martedì 27 luglio, che ha mostrato come stanno le cose tra i concorrenti che si sono messi in gioco quest'anno. Filippo Bisciglia, presentatore deldi Canale 5, ha parlato con tutte le sei coppie di questa edizione cercando di capire come stessero le cose a undalladell'esperienza all'Is Morus Relais in Sardegna. Tra le coppie che più hanno fatto discutere c'è di sicuro quella formata daCarriero eSirena. I due pugliesi, ...