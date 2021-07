Serie A, svolta per i diritti tv: l’Antitrust dà il via libera all’accordo Tim-Dazn (Di mercoledì 28 luglio 2021) svolta per il prossimo triennio della Serie A, con i diritti tv che andranno a Dazn e Tim. L’accordo tra i due operatori viene approvato dall’Antitrust. l’Antitrust ha chiuso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell’accordo fra Tim e Dazn. Infatti l’organo antimonopolistico ha dato il via libera all’accordo tra le due piattaforme per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021)per il prossimo triennio dellaA, con itv che andranno ae Tim. L’accordo tra i due operatori viene approvato dalha chiuso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell’accordo fra Tim e. Infatti l’organo antimonopolistico ha dato il viatra le due piattaforme per L'articolo proviene da Inews.it.

