Schianto nella notte e poi la fuga | gli amici del ragazzo ferito scovano sui social l' auto pirata

Advertising

YouTvrs : #Schianto nella #Notte, 20 enne a Torrette - - ilriformista : Lo schianto nella notte tra sabato 17 luglio e domenica 18. Al 19enne era stata amputata una gamba. La madre del 27… - varesenews : Schianto nella notte a Lavena Ponte Tresa, fuori strada con l’auto, due feriti - TgrRaiTrentino : Incidente mortale in val Pusteria, Alto Adige. Lo schianto è avvenuto nella galleria Villabassa - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Schianto nella notte contro un cervo: motociclista 41enne gravissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto nella

La Stampa

È l'estrema sintesi di quanto accaduto verso le ore 3scorsa notte, in via Borgo Nuovo a Monte Urano . Ma gli amici del ragzzo ferito avrebbero scoperto l'auto pirata grazie ad alcuni indizi ...Un uomo del 1963 si trova in condizioni gravissime all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima, verso le 23 di ieri 27 luglio, di una violenta caduta autonoma nei pressi del cavalcavia di ...MONTE URANO – Incidente tra due auto: un ragazzo finisce all’ospedale, mentre il conducente dell’altro veicolo non si ferma e prosegue il viaggio. È l’estrema ...Dalla Sardegna al Salento, dalla Sicilia al Lazio, le foreste italiane sono a rischio. Situazioni gravissime, che peseranno per anni sulla collettività e l’ambiente. Per frenare i disastri alimentati ...