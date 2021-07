Salvini vede Draghi: “Sue parole? Certe considerazioni ingenerose” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un chiarimento sulle parole espresse dal premier Mario Draghi in conferenza stampa? “Sì”, c’è stato, “ma chiedetelo a lui, non parlo per interposta persona. Ho sottolineato il rammarico, come Lega stiamo lavorando come matti per tenere insieme tutto, Certe considerazioni sono ingenerose”. Così Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi. “Chiediamo che prima di ipotizzare ulteriori limitazione su trasporti, obblighi su insegnanti e operai, si attendano nuovi dati, perché c’è una stagione turistica in pieno corso e prima di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un chiarimento sulleespresse dal premier Marioin conferenza stampa? “Sì”, c’è stato, “ma chiedetelo a lui, non parlo per interposta persona. Ho sottolineato il rammarico, come Lega stiamo lavorando come matti per tenere insieme tutto,sono”. Così Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario. “Chiediamo che prima di ipotizzare ulteriori limitazione su trasporti, obblighi su insegnanti e operai, si attendano nuovi dati, perché c’è una stagione turistica in pieno corso e prima di ...

