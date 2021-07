Salvini in imbarazzo dà la colpa alle toghe rosse. Effetto mojito: torna al Papeete Matteo la spara grossa (Di mercoledì 28 luglio 2021) A sentirlo sembra Berlusconi. Sembra il Cav quando era il leader indiscusso del centrodestra e ad ogni inchiesta che lo riguardava come imprenditore cercava di far passare la tesi che fosse un attacco politico a Forza Italia o ai suoi governi. Anche la tempistica è la stessa. Fatta di bordate ai magistrati quando arrivano accuse pesanti ai big del suo partito. Ma a parlare è l’aspirante nuovo capo delle destre, Matteo Salvini, il numero uno della Lega, che mentre rimette piede al Papeete sembra perdere nuovamente la bussola. Strizza l’occhio ai no vax e si scaglia contro i pm. Nel 2019, tra un ballo e un mojito, arrivò a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) A sentirlo sembra Berlusconi. Sembra il Cav quando era il leader indiscusso del centrodestra e ad ogni inchiesta che lo riguardava come imprenditore cercava di far passare la tesi che fosse un attacco politico a Forza Italia o ai suoi governi. Anche la tempistica è la stessa. Fatta di bordate ai magistrati quando arrivano accuse pesanti ai big del suo partito. Ma a parlare è l’aspirante nuovo capo delle destre,, il numero uno della Lega, che mentre rimette piede alsembra perdere nuovamente la bussola. Strizza l’occhio ai no vax e si scaglia contro i pm. Nel 2019, tra un ballo e un, arrivò a ...

Advertising

robertalerici : Non so chi ringraziare: Draghi? Renzi? Il PD? I 5Stelle? Salvini? Ho solo l’imbarazzo della scelta - davidebonf : @GiorgiaMeloni Che pena, che imbarazzo. Dare legittimità ad ogni strampalata teoria ti farà guadagnare due voti ogg… - ilgattoromy1 : @angy_angy67 Ma che ie ne frega a Salvini... Se portavano na foto di Falcone e Borsellino allora sì che lo mettevi in imbarazzo. - KimchiGlRL : Ma Salvini e Meloni che come i novax medi hanno fatto la corsa al vaccino appena hanno saputo dell’obbligo? Che imbarazzo - Sgassi810 : @gispa1950 @GiorgiaMeloni La lista delle cavolate dette dalla signorina Meloni è infinita, c’è davvero l’imbarazzo… -