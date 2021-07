Più tempo per invio spese sanitarie primo semestre 2021 (2) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie avranno tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare quelli relativi al primo semestre del 2021. Lo comunica una nota congiunta Mef ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delleavrannofino al 30 settembreper inviare quelli relativi aldel. Lo comunica una nota congiunta Mef ...

Ultime Notizie dalla rete : Più tempo Brexit, doppia tregua Londra - Ue: niente quarantena agli europei vaccinati e stop alla causa sull'Irlanda del Nord La situazione è più complessa per i cittadini americani, che non hanno un pass online ma solo un ... Le autorità Ue hanno spiegato che si tratta di un gesto di buona volontà per trovare il tempo di "...

Più tempo per invio spese sanitarie primo semestre 2021 (2) Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie avranno tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare quelli relativi al primo semestre del 2021. Lo comunica una nota congiunta Mef - Agenzia delle Entrate. Per venire incontro alle esigenze rappresentate ...

I caregiver familiari non possono più aspettare: la legge è urgente