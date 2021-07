Olimpiadi Tokyo | la gioia di Montano dopo l’argento a squadre nella sciabola | splendida conclusione di carriera

(Di mercoledì 28 luglio 2021) «Per un finale dicosì ci avrei messo la firma. Sono entrato per il problema di Gigi Samele ed è stata lapiù bella dare il mio contributo a conquistare questa medaglia. Non ho fatto una, ma una vita meravigliosa. Con ragazzi giovani, una vitafatta di tanti sacrifici ma anche gioie». L'articolo proviene da Firenze Post.

Già nel 2019, a soli 22 anni, la fuoriclasse dichiarava di essere satura e di pensare a2020 come le ultime. Con parole sul concetto di dolore che dovremmo imparare a memoria. L'anno ...Speranze di medaglia Oppo - Ruta 60% Rodini - Cesarini 50% TIRO A VOLO Il giorno della portabandiera Jessica Rossi. La campionessa olimpica di Londra 2012 proverà a riprendersi lo scettro, tuttavia ...Tokyo, 28 luglio 2021 - La qualificazione ai quarti di finale della nazionale italiana di basket al torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà decisa dai risultati dell'ultima giornata del gruppo B.