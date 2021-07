Niente sabato sera per Cattelan che scappa da Tú sí que Vales. De Filippi & co al via il 18 settembre (Di giovedì 29 luglio 2021) Cattelan a Viale Mazzini Il “wow” era partito troppo presto. L’acclamazione entusiastica con la quale Alessandro Cattelan accoglieva la collocazione del sabato sera per il suo nuovo show sulla tv pubblica si è rivelata prematura. Perchè Da Grande, lo show che segnerà il suo esordio su Rai1, non andrà in onda nella prestigiosa serata prefestiva. Il motivo è presto detto: Tú sí que Vales. Lo show di Canale 5 partirà, infatti, il 18 settembre, nella stessa sera in cui era previsto il debutto dell’ex conduttore di X Factor. Dopo l’annuncio in pompa magna ai ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 luglio 2021)a Viale Mazzini Il “wow” era partito troppo presto. L’acclamazione entusiastica con la quale Alessandroaccoglieva la collocazione delper il suo nuovo show sulla tv pubblica si è rivelata prematura. Perchè Da Grande, lo show che segnerà il suo esordio su Rai1, non andrà in onda nella prestigiosata prefestiva. Il motivo è presto detto: Tú sí que. Lo show di Canale 5 partirà, infatti, il 18, nella stessain cui era previsto il debutto dell’ex conduttore di X Factor. Dopo l’annuncio in pompa magna ai ...

