Milan | ballottaggio fra due giovani promettenti | chi dei due rimarrà?

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle ultime ore un dubbio sorge in casa: Rafael Leao o Jens Petter Hauge, chi dei due merita di restare in rossonero? Tale scelta ardua, soprattutto se si considera il potenziale che entrambi hanno, è causa della crisi che anche le squadre di calcio hanno avuto. La necessità di fare cassa è un peso che Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno portando da un po’ di tempo. Fattore che diventa fondamentale se si vuole prendere qualche giocatore in questa finestra di mercato. Sia il norvegese che il portoghese hanno diverse offerte di mercato. La notizia è stata citata stamani da Calciomercato.com.difficile ...

... perché a quel punto ilsi troverebbe costretto a cercare sul mercato un giocatorte ... ad oggi le priorità di Maldini e Massara sono ben altre: ecco perché tra Hauge e Leao ilè ...PROBABILI FORMAZIONIMODENA Considerate le assenze,Modena potrebbe essere affrontata ... Sugli esterni alti, le soluzioni non mancano: dalSaelemaekers - Castillejo a quello ...Fare cassa è diventato un imperativo quasi categorico per il Milan, a maggior ragione dopo aver messo sul piatto qualcosa come 60 milioni di euro per i cartelli ...Il fantasista del Borussia Dortmund è esploso al Leverkusen, poi al Dortmund ha vissuto tra alti e bassi. Ora può diventare un uomo mercato.