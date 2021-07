Mattarella | la vaccinazione è dovere morale e civico

(Di mercoledì 28 luglio 2021) "La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose possono ...

Advertising

Corriere : Mattarella: «La vaccinazione è un dovere civico e morale. Chi ci toglie la libertà è il virus»… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. L… - antoniospadaro : #Mattarella alla cerimonia del #Ventaglio: «La vaccinazione è un dovere morale e civico» - sebauriello : RT @Corriere: Mattarella: «La vaccinazione è un dovere civico e morale. Chi ci toglie la libertà è il virus» - DavidePiccagli : RT @claudiocerasa: Super Mattarella: 'Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella vaccinazione

... ha aggiunto. 'La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta ... Per queste ragioni laè un dovere morale e civico'. Sulla scuola: 'Tornare alla ...Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioincontrando la stampa parlamentare."Il ... Per queste ragioni laè un dovere morale e civico". 28 luglio 2021“La vaccinazione è un dovere morale e civico”: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio organizzata dall’associazione st ...Il Presidente della Repubblica, nel tradizionale appuntamento prima della pausa estiva, ha parlato di coronavirus, vaccini e scuola, invitando a continuare la campagna vaccinale ...