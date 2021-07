LIVE – Giordana Sorrentino vs Huang Hsiao-Wen | ottavi boxe femminile Tokyo 2020 | DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) E’ il momento disul ring di. Nei pesi mosca la pugile azzurra è pronta a combattere contro l’atleta di Taipei,-Wen. Si parte daglidi finale, dopo la vittoria della romana classe 2000 per decisione unanime contro la venezuelana Cardozo Rojas. Sportface.it vi offrirà latestuale dell’incontro dellache sogna in grande. L’incontro è in programma alle 06:55 circa della mattina di giovedì 29 luglio. COME SEGUIRE L’INCONTRO INPROGRAMMAIL ...