Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro Lega Pro; Ghirelli, auguro ad arbitri campionato 'normale' Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto a Sportilia al raduno degli arbitri e degli assistenti. Nell'incontro con il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, il ...

Calciomercato Padova, Biancon al Grosseto in prestito PADOVA - Il Padova , in una nota, ha ufficializzato la cessione in prestito di Enrico Biancon al Grosseto . Di seguito ecco il comunicato del club veneto, in cui si apprende la notizia della riuscita ...

Lega Pro, ecco il girone C di Serie C formato 2021/2022 Ottopagine Ghirelli, per riforma vera del campionato si ragioni a sistema" Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto a Sportilia al raduno degli arbitri di Lega Pro. "Appena sarà definito il quadro di riferimento, risorse economiche ...

Coppa Italia, con l’esclusione del Chievo il Cosenza sale al numero 36 L’esclusione dei veronesi permetterà al Cosenza di entrare in scena nel secondo turno. I rossoblu affronteranno la Fiorentina Partirà nel week end di ferragosto l’edizione 2021-2022 della Coppa Italia ...

