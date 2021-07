Giappone, confermato in peggioramento leading indicator maggio (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Peggiorano le condizioni economiche del Giappone nel mese di maggio. Il leading indicator è stato confermato infatti a 102,6 punti inferiore ai 103,8 del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva. Nello stesso periodo l’indice coincidente sulle condizioni attuali si è attestato a 92,1 punti dai 95,3 punti precedenti, mentre l’indice differito (lagging index) sulle condizioni future è sceso a 93,2 punti da 94,1. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Peggiorano le condizioni economiche delnel mese di. Ilè statoinfatti a 102,6 punti inferiore ai 103,8 del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office delnella sua lettura definitiva. Nello stesso periodo l’indice coincidente sulle condizioni attuali si è attestato a 92,1 punti dai 95,3 punti precedenti, mentre l’indice differito (lagging index) sulle condizioni future è sceso a 93,2 punti da 94,1.

