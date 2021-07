Elisabetta Canalis l’allenamento in bikini è bollente

Advertising

infoitcultura : George Clooney, il retroscena su Elisabetta Canalis: 'La donna che mi ha fatto più ridere' - infoitcultura : George Clooney, da Amal Alamuddin a Elisabetta Canalis: tutti gli amori dell'attore - egogirl39 : Che bona Elisabetta Canalis nella pubblicità del san b3nedetto - DonnaGlamour : Anche in vacanza Elisabetta Canalis fa allenamento: le foto sui social - statodelsud : George Clooney, da Amal Alamuddin a Elisabetta Canalis: tutti gli amori dell’attore -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

George Clooney torna a parlare di: "Non sapete cosa mi faceva..." Il popolare attore americano è tornato a parlare della showgirl italiana, alla quale è stato legato dal 2009 al 2011. I due si sono poi lasciati e ...non rinuncia all'allenamento nemmeno mentre è in vacanza: anziché abbandonarsi al riposo, la showgirl fa kickboxing ed esercizi con gli elastici. C'è chi preferisce la sdraio, chi ...Una come lei sa sempre come agitare gli animi dei fan. Elisabetta Canalis ha un corpo stupendo che tiene sempre in allenamento, ecco come.Dopo l’addio a George Clooney anche Elisabetta Canalis ha ritrovato la serenità accanto al chirurgo americano Brian Perri, con cui è convolata a nozze il 14 settembre. George Clooney. George Clooney è ...