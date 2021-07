Ebbene sì | Ignazio Moser si è decolorato i capelli

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sullo sfondo il cielo azzurro abbagliante di Ibiza, isola nel quale si trova in vacanza. E, in primissimo piano, il capello rasato e – udite, udite – completamente decolorato, in contrasto con barbetta e sopracciglia scure. Ecco come Ignazio Moser si è presentato su Instagram, lasciando a bocca aperta i suoi follower. Dietro al nuovo hair look del modello e sportivo c’è lo zampino dei coloristi di Cotril Spa, brand di haircare di lusso, nel cui business sono direttamente coinvolte Belen e Cecilia Rodriguez, quest’ultima come noto fidanzata di Moser.