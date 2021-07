“È il virus che limita le libertà, non le regole per sconfiggerlo” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Parole che pesano come macigni mentre l’opinione pubblica è suddivisa tra una minoranza rumorosissima e una maggioranza che sa bene come l’attenersi alle regole e l’affidarsi alla scienza sia l’unico modo per tentare di mettersi alle spalle questa lunga pandemia che sta attanagliando l’Italia (e il mondo) da oltre un anno e mezzo. Nei momenti in cui in piazza del Popolo a Roma – e non solo – si sta dando il via alla manifestazione contro il Green Pass (accompagnata dai no vax e infiltrati di estrema destra), il discorso del Presidente Sergio Mattarella dovrebbe riecheggiare nell’aria capitolina e nelle menti di tutte. Mattarella spiega a tutti: “È il virus ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Parole che pesano come macigni mentre l’opinione pubblica è suddivisa tra una minoranza rumorosissima e una maggioranza che sa bene come l’attenersi allee l’affidarsi alla scienza sia l’unico modo per tentare di mettersi alle spalle questa lunga pandemia che sta attanagliando l’Italia (e il mondo) da oltre un anno e mezzo. Nei momenti in cui in piazza del Popolo a Roma – e non solo – si sta dando il via alla manifestazione contro il Green Pass (accompagnata dai no vax e infiltrati di estrema destra), il discorso del Presidente Sergio Mattarella dovrebbe riecheggiare nell’aria capitolina e nelle menti di tutte. Mattarella spiega a tutti: “È il...

Ultime Notizie dalla rete : virus che Covid, Mattarella: la pandemia non è ancora alle nostre spalle "La libertà è condizione irrinunziabile ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli ... non si può dire per gli spazi condivisi, dove le altre persone hanno il diritto che nessuno vi porti ...

Green Pass e trasporti, il decreto slitta, ma non c'è più tempo ...a questo il parere del Cts che ha più volte evidenziato di come i mezzi di trasporto senza il distanziamento previsto e le adeguate protezioni favoriscano la circolazione del virus, un problema che ...

Iss: da febbraio solo l’1,2% di morti per Covid era vaccinato con 2 dosi Il Sole 24 ORE Covid, l’invito di Mattarella: “Vaccinarsi è un dovere morale” Due strade che hanno consentito speranza e fiducia". "La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia ...

Covid: salgono a 5.696 i nuovi casi, 248.472 tamponi, i morti scendono a 15 (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - Sono saliti a 5.696 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 4.522) e quindi e' salito ad almeno 4.330.739 il numero di persone che hanno contratto il viru ...

