(Di mercoledì 28 luglio 2021) “La” di coronain Italia “da noi, ilstiamo imparando a conoscerlo e come tutta la tipologia di questicontinua a mutare, quindi siamo davanti ad una sfida continua. Ma sappiamo anche quali sono le misure per rallentarne lazione. Oggi abbiamo la vaccinazione e grazie allo sforzo globale dell’uomo stiamo modellando, per la prima volta, una pandemia”. Lo ha detto Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ospite del webinar ‘L’Italia dei vaccini’ promosso dall’Osservatorio Riparte ...

Advertising

occhio_notizie : Covid, Brusaferro: 'Virus circola ma quarta ondata dipende da noi' - fatuciuccio : ?? Covid, Brusaferro: 'Virus circola ma quarta ondata dipende da noi' - italiaserait : Covid, Brusaferro: “Virus circola ma quarta ondata dipende da noi” - fisco24_info : Covid, Brusaferro: 'Virus circola ma quarta ondata dipende da noi': 'Prematuro rivedere oggi la durata della quaran… - giuseppeargent3 : @s_brusaferro Covid-vaccini. Altra prova inconfutabile che i vaccini non immunizzano e sono una truffa-falsità. Seb… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

Adnkronos

'In questo momento - ha aggiunto- il 99% delle persone che si ammalano non sono ... Dal 2 al 13% delle persone che hanno avuto l'infezione da- 19 hanno effetti persistenti sulla ...NAPOLIe bambini, ecco perché li colpisce meno degli... VIDEO Variante Delta,: 'Incidenza raddoppiata, sta... MONDO Spagna, nuove misure da giovedì per contrastare la... Nel periodo ..."Virus circola ma quarta ondata dipende da noi". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità ..."In questo momento - ha aggiunto Brusaferro - il 99% delle persone che si ammalano non sono vaccinate. Oggi la vaccinazione a ciclo completo ha al 95-97% di efficacia, ossia vuol dire ridurre del 95-9 ...