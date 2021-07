Ciclismo, una cronometro in salsa Jumbo-Visma e il flop del Belgio con Evenepoel e Van Aert (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Jumbo-Visma, dopo la storica debacle de la Planche des Belles Filles, ha fatto un lavoro enorme sulle cronometro. Il sodalizio neerlandese, che nel 2021 è passato da Bianchi a Cervelo, in quest’ultima stagione è sempre stato grande protagonista, coi suoi corridori, nelle prove contro il tempo. Si pensi alle grandi prestazioni di Van Aert, ad Affini e Foss al Giro e ancora a Vingegaard al Tour de France. Che i suoi atleti potessero essere i protagonisti principali dell’odierna crono delle Olimpiadi di Tokyo 2021, era decisamente pronosticabile. Meno preventivabile, però, era il fatto che fossero Roglic e Dumoulin, e non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) La, dopo la storica debacle de la Planche des Belles Filles, ha fatto un lavoro enorme sulle. Il sodalizio neerlandese, che nel 2021 è passato da Bianchi a Cervelo, in quest’ultima stagione è sempre stato grande protagonista, coi suoi corridori, nelle prove contro il tempo. Si pensi alle grandi prestazioni di Van, ad Affini e Foss al Giro e ancora a Vingegaard al Tour de France. Che i suoi atleti potessero essere i protagonisti principali dell’odierna crono delle Olimpiadi di Tokyo 2021, era decisamente pronosticabile. Meno preventivabile, però, era il fatto che fossero Roglic e Dumoulin, e non ...

