Cementir alza target 2021 dopo un primo semestre positivo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –Holding, azienda del gruppo Caltagirone che produce e distribuisce materiali per l’edilizia, ha registrato ricavi pari a 664,5 milioni di euro neldel, in crescita del 16,5% rispetto ai 570,4 milioni di euro del2020. Il margine operativo lordo è stato di 133,5 milioni di euro (+36,6%), mentre l’utile netto di gruppo pari a 47,9 milioni di euro (+139,6%). L’Indebitamento finanziario netto si è assestato a 137,6 milioni di euro (280,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), in calo del 51%. “Nonostante i risultati del 2020 abbiano ...

Ultime Notizie dalla rete : Cementir alza

Alla luce dell'andamento dei risultati del primo semestre,Holding ha aumentato la guidance per l'intero esercizio 2021 . Ora la società prevede di raggiungere ricavi consolidati di circa 1,......