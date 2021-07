Bianchi: 'A settembre tutti in presenza'. Ma restano i nodi vaccini e trasporti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ne è certo il ministro dell'Istruzione che domani illustrerà il piano del governo alla Conferenza delle Regioni. Ancora in discussione i nodi sul trasporto pubblico e l'obbligo di immunizzazione per ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ne è certo il ministro dell'Istruzione che domani illustrerà il piano del governo alla Conferenza delle Regioni. Ancora in discussione isul trasporto pubblico e l'obbligo di immunizzazione per ...

Advertising

RaiNews : Sull'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti, il Governo valuterà se serve in base all'andamento delle somminist… - LiciaRonzulli : HO CONSEGNATO AL MINISTRO BIANCHI Il MIO DDL SUL VACCINO OBBLIGATORIO PER IL PERSONALE SCOLASTICO Settembre è alle… - fattoquotidiano : Scuola, governo fermo: su docenti e vaccini un altro rinvio. Bianchi: “A settembre si torna in presenza”. Presidi:… - Bob6Rock : RT @ItaliaOggi: Bianchi, a settembre tutti in presenza in classe. Obbligo vaccinale da valutare - Marilenapas : RT @repubblica: Scuola, Bianchi: 'A settembre si tornerà tutti in presenza. Sull'obbligo vaccinale per gli studenti stiamo discutendo' http… -