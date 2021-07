Barbara d'Urso non è umana: fisico pazzesco per la sua età. "Le racchie devono schiattare" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non tutti amano Barbara D'Urso, c'è chi non perde occasione per seguirla e pensa che senza di lei la domenica non ha più lo stesso sapore, e chi invece non fa altro che giudicarla e lasciare critiche e commenti sul suo profilo Instagram . Molti credono che le sue foto sul web siano ritoccate, visto che alla sua età sfoggia ancora un fisico strepitoso. Nell'ultima foto, in versione atleta, la conduttrice mostra gambe toniche e meravigliose. Il segreto? Formazione e sacrificio anche a sessantaquattro anni. “La mia unica sfida è quella contro me stesso. E mi piace vincerlo, sempre! Perché sto ridendo? Perché non mi arrendo - scrive - perché ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non tutti amanoD', c'è chi non perde occasione per seguirla e pensa che senza di lei la domenica non ha più lo stesso sapore, e chi invece non fa altro che giudicarla e lasciare critiche e commenti sul suo profilo Instagram . Molti credono che le sue foto sul web siano ritoccate, visto che alla sua età sfoggia ancora unstrepitoso. Nell'ultima foto, in versione atleta, la conduttrice mostra gambe toniche e meravigliose. Il segreto? Formazione e sacrificio anche a sessantaquattro anni. “La mia unica sfida è quella contro me stesso. E mi piace vincerlo, sempre! Perché sto ridendo? Perché non mi arrendo - scrive - perché ...

Advertising

Claudioscaramu1 : @lerbobuono Senza Barbara d' urso, la mia vita non ha senso. - lerbobuono : @Claudioscaramu1 Aspettiamo il confronto con gli altri ospiti da barbara d'urso prima di sparare sentenze. - TZSzoeva : @_clacasu00_ Saresti famosa come Barbara d'urso - jonatha28158874 : RT @Riccardo_Bocca: Per migliorare la domenica pomeriggio di Canale 5, Mediaset ha escluso Barbara D'Urso e punta come nome nuovo su Anna T… - Qualcunosonoio : Elisabetta Caporale che fa la voce seria di Barbara D'Urso quando vuole fare le #domandescomode e nessuno la capisc… -