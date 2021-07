Andersen al Crsytal Palace | ufficiale | «Ho sentito cose positive su Vieira»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Andersen Crsytal

ClubDoria46.it

Joachim Andersen, ex Sampdoria, passa dal Lione al Crystal Palace. Il comunicato e le parole del difensore. COMUNICATO – «Il Crystal Palace ha firmato con un contratto quinquennale il difensore della ...Joaquim Andersen al Crystal Palace: nessun bonus per Ferrero. Il difensore danese resta in Premier League ma alla Sampdoria non arriva nulla Joaquim Andersen resta in Premier League: ufficiale il tras ...