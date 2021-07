A Roma il popolo dei no-vax invoca Norimberga contro virologi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Celebrano la figura di Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l'anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune, i circa 50 manifestanti presenti in piazza Fontana a Milano per la contestazione indetta dalla sigla "Liberi di scegliere" che protesta contro l'obbligatorietà del vaccino e l'imposizione del Green Pass. "È stato ucciso uno dei più grandi medici italiani. È stato ucciso perché aveva trovato la più grande cura gratuita. De Donno veglia su di noi" così in mezzo a piazza del popolo, l'avvocato Edoardo Polacco, con un megafono e una pezza di stoffa ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Celebrano la figura di Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l'anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune, i circa 50 manifestanti presenti in piazza Fontana a Milano per la contestazione indetta dalla sigla "Liberi di scegliere" che protestal'obbligatorietà del vaccino e l'imposizione del Green Pass. "È stato ucciso uno dei più grandi medici italiani. È stato ucciso perché aveva trovato la più grande cura gratuita. De Donno veglia su di noi" così in mezzo a piazza del, l'avvocato Edoardo Polacco, con un megafono e una pezza di stoffa ...

Advertising

matteosalvinimi : Oggi a Roma, piazza del Popolo, al gazebo organizzato dagli amici dell'UDC per la raccolta firme dei… - VittorioSgarbi : Oggi a Roma abbiamo presentato il simbolo della lista per il consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco de… - LaStampa : Il popolo No Green Pass: “Libertà, Libertà. Basta dittatura”, in migliaia in piazza a Roma, Torino, Milano e Napoli - VittorioFerram1 : Piazza del.Popolo Roma #manif28luglio - marcocf69 : RT @FedericaFlajani: Oggi alle 20,00 a Piazza del Popolo a #Roma #Manif28Luglio #liberidiscegliere #NoGreenPassObbligatorio #noobbligov… -