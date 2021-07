Veronica Gentili | chi è la conduttrice di Controcorrente? Età | vita privata | padre e madre | altezza | Instagram

Advertising

Rinaldi_euro : Vi aspetto questa sera con Vittorio Sgarbi dalle 22.50 a #Controcorrente, la nuova trasmissione di #Rete4 condotta… - GiovanniVerdoli : RT @RedRonnie: Video della mia partecipazione ieri sera nel programma Controcorrtente su @rete4 condotto da Veronica Gentili. Argomenti: @G… - Luigiantonio80 : RT @RedRonnie: Video della mia partecipazione ieri sera nel programma Controcorrtente su @rete4 condotto da Veronica Gentili. Argomenti: @G… - RedRonnie : Video della mia partecipazione ieri sera nel programma Controcorrtente su @rete4 condotto da Veronica Gentili. Argo… - Federic01996 : RT @CIAfra73: Simona Branchetti e Veronica Gentili: i 'nuovi' volti su cui #Mediaset ha deciso di puntare -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Gentili

Rete4 la prima puntata di Controcorrente conha registrato 819.000 spettatori con il 4.9% di share. La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 629.000 spettatori con uno share ...Il salotto di 'Controcorrente' , il programma di, in onda su Rete 4, è diventato incandescente. Si è parlava di vaccini, di virologi sempre in tv e di poca chiarezza nell'informazione da parte dei giornalisti. Tra gli ospiti della ...Veronica Gentili è un'attrice e una conduttrice romana. Oggi la troviamo al timone di Controcorrente, ma cosa sappiamo di lei?La vita politica italiana negli ultimi mesi ha visto una partecipazione sempre più attiva di Chiara Ferragni - in particolare sul tema del ...