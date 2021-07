Uomini e Donne, la rabbia dell’ex tronista: “Sono costretto a fare il piastrellista” (Di martedì 27 luglio 2021) Gli appassionati di Uomini e Donne di certo si ricorderanno di Luca Dorigo, oggi quarantenne, che per ben due volte è stato tronista a Uomini e Donne (ed entrambe le volte ha scelto a corteggiatrice Amalia Roseti, che ha detto prima no e poi sì). Poco fa, in un’accorata intervista, Dorigo si è detto arrabbiatissimo per la gestione della pandemia di Covid-19 da parte del governo. La chiusura delle discoteche, infatti, gli impedisce di lavorare da quasi due anni, e per vivere è costretto ad aiutare un amico piastrellista. Lo sfogo dell’ex ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 luglio 2021) Gli appassionati didi certo si ricorderanno di Luca Dorigo, oggi quarantenne, che per ben due volte è stato(ed entrambe le volte ha scelto a corteggiatrice Amalia Roseti, che ha detto prima no e poi sì). Poco fa, in un’accorata intervista, Dorigo si è detto artissimo per la gestione della pandemia di Covid-19 da parte del governo. La chiusura delle discoteche, infatti, gli impedisce di lavorare da quasi due anni, e per vivere èad aiutare un amico. Lo sfogo...

