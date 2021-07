The Walking Dead, quante novità in arrivo: c’è l’annuncio (Di martedì 27 luglio 2021) Durante il Comicon 2021 sono state rese note alcune informazioni su The Walking Dead. Il franchise si arricchisce di nuovi elementi. Pronto l’undicesimo ed ultimo capitolo della serie (via web)L’undicesima stagione di The Walking Dead è stata annunciata durante il Comicon 2021, tenutosi a San Diego. Si tratta dell’ultima stagione anche se le novità per i fan non sono finite qui. In Italia bisognerà aspettare il 23 agosto per vedere i primi episodi, a patto di avere un abbonamento a Disney+. Leggi anche-> Love is in the air, le anticipazioni del 27 luglio: la verità sui genitori di ... Leggi su vesuvius (Di martedì 27 luglio 2021) Durante il Comicon 2021 sono state rese note alcune informazioni su The. Il franchise si arricchisce di nuovi elementi. Pronto l’undicesimo ed ultimo capitolo della serie (via web)L’undicesima stagione di Theè stata annunciata durante il Comicon 2021, tenutosi a San Diego. Si tratta dell’ultima stagione anche se leper i fan non sono finite qui. In Italia bisognerà aspettare il 23 agosto per vedere i primi episodi, a patto di avere un abbonamento a Disney+. Leggi anche-> Love is in the air, le anticipazioni del 27 luglio: la verità sui genitori di ...

