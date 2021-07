Temptation Island | Manuela e Stefano volano insulti e botte tra i due

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - Agenzia_Ansa : Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo #ANSA - chi4styles : @maiaacersosimo io quest'anno temptation island non l'ho seguito :( - fufufuma2 : RT @ssonofalsa: i ricordi di Claudia e Ste a temptation island: #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

2021: tra schiaffi e lacrime Manuela e Stefano si lasciano per sempre ... forse. La coppia pugliese affronta o che dura quasi due ore di diretta, ma tra loro la distanza incolmabile ...A poca distanza dal falò di confronto con il fidanzato Stefano, aManuela è sempre più vicina al single Luciano . Per lui ha preparato una sorpresa in riva al mare e, su un romantico letto a baldacchino, si lasciano andare ad alcune confessioni. Ma ...Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Alessio e Natascia. Ecco cosa è successo.Lieto fine per Temptation Island 2021, con Alessio e Natascia che decidono di abbandonare il programma insieme ...