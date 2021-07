Temptation Island 2021, il bellissimo gesto di Alessio conquista il pubblico (Di martedì 27 luglio 2021) Alessio Tanoni, il fidanzato di Natascia Zagato, si è mostrato sin da subito uno dei fidanzati più apprezzati di questa edizione di Temptation Island 2021. E questo non solo per la sua indiscutibile avvenenza, ma anche per il rispetto portato alla compagna. Natascia, sua fidanzata da quasi tre anni, non ha quasi mai ricevuto dei video, né tanto meno visto il fidanzato in atteggiamento equivoci con qualche tentatrice. Temptation Island 2021, Alessio Tanoni conquista con la sua gentilezza Ma nell’ultima puntata Alessio si è ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 luglio 2021)Tanoni, il fidanzato di Natascia Zagato, si è mostrato sin da subito uno dei fidanzati più apprezzati di questa edizione di. E questo non solo per la sua indiscutibile avvenenza, ma anche per il rispetto portato alla compagna. Natascia, sua fidanzata da quasi tre anni, non ha quasi mai ricevuto dei video, né tanto meno visto il fidanzato in atteggiamento equivoci con qualche tentatrice.Tanonicon la sua gentilezza Ma nell’ultima puntatasi è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo #ANSA - allishome : so this is loveeee turururuuuu so this. is. loooove. le fa cagare temptation island ma io lo guardo quindi per forz… - aallessiiia : oggi ultima puntata di temptation island uoooo - APmagazineit : Ultimo appuntamento con Temptation Island 2021. #TemptationIsland2021 #temptationisland - nXuysVG5CP4cgvC : RT @Pilaf4Pilaf: Macron é sbarcato a Temptation Island #Macron #Temptationsisland #cerimoniadiapertura -