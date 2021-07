Sul lago di Como frana l'antica strada romana Regina per la pioggia (Di martedì 27 luglio 2021) AGI La vecchia Statale Regina, la strada costruita dai romani che collega Como con le estremità del suo lago, è franta quattro volte in una mattina a causa del maltempo piombate nell'estate del lago di Como. Le piogge delle ultime ore stanno procurando grossi disagi sul territorio lariano. Il traffico della Regina è stato bloccato, le strade sono invase dai detriti e dal fango e alcuni paesi sono rimasti isolati. Stando a quanto riferito dai vigili del Fuoco all'AGI, sono centinaia gli interventi che hanno dovuto compiere, localizzati soprattutto nei paesi lacustri di ... Leggi su agi (Di martedì 27 luglio 2021) AGI La vecchia Statale, lacostruita dai romani che collegacon le estremità del suo, è franta quattro volte in una mattina a causa del maltempo piombate nell'estate deldi. Le piogge delle ultime ore stanno procurando grossi disagi sul territorio lariano. Il traffico dellaè stato bloccato, le strade sono invase dai detriti e dal fango e alcuni paesi sono rimasti isolati. Stando a quanto riferito dai vigili del Fuoco all'AGI, sono centinaia gli interventi che hanno dovuto compiere, localizzati soprattutto nei paesi lacustri di ...

borghi_claudio : Gravi frane oggi sul Lago ?? Mi piacerebbe poter dare un po' di questa troppa acqua agli amici della Sardegna che so… - borghi_claudio : Sono intervenuto in aula sul disastro delle frane sul Lago di Como. Un abbraccio a tutti i laghèe, tenete duro - Paolo22901759 : RT @LuigiMastro_: Sul lago di Como sta succedendo un disastro. Siamo isolati, tutte le strade del lago sono chiuse per tantissime frane, i… - thewaterflea : RT @borghi_claudio: Sono intervenuto in aula sul disastro delle frane sul Lago di Como. Un abbraccio a tutti i laghèe, tenete duro - AntonioBonaser2 : RT @LuigiMastro_: Sul lago di Como sta succedendo un disastro. Siamo isolati, tutte le strade del lago sono chiuse per tantissime frane, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul lago Maltempo sul Lario, chiuso dalle 17 l'hub vaccinale di Villa Erba A causa dell'emergenza climatica che ha colpito quest'oggi i comuni situati sulla strada Regina, lungo la sponda occidentale del lago di Como, è stata condivisa con la Prefettura e il Comune di Cernobbio la chiusura dell'Hub di Villa Erba a partire dalle ore 17 di oggi. Il centro vaccinale resterà chiuso anche nella giornata di ...

Un'isola da sogno in vendita sul Lago di Como QuiComo Sul lago di Como frana l'antica strada romana Regina per la pioggia Centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime ore a causa del maltempo che si è abbattutto da molte ore sulla città lacustre ...

