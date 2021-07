‘Sono stanco’: si suicida il dottor Giuseppe De Donno. Aveva scoperto la cura del plasma per sconfiggere il Covid (Di martedì 27 luglio 2021) Giuseppe De Donno, il medico che Aveva scoperto la cura del plasma iperimmune per sconfiggere il Covid, si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi, 27 luglio, nella sua casa di Curtatone, in provincia di Mantova. «Sono stanco, stanco dei troppi attacchi che ho subito, stanco che ancora oggi che sono uscito dall’ospedale continuo a ricevere, anche da parte di colleghi», avrebbe confidato agli amicizie giorni scorsi, come riporta la Gazzetta di Mantova. De Donno lascia nel dolore la moglie Laura Mizzulinich e i figli Edoardo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021)De, il medico cheladeliperimmune peril, si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi, 27 luglio, nella sua casa di Curtatone, in provincia di Mantova. «Sono stanco, stanco dei troppi attacchi che ho subito, stanco che ancora oggi che sono uscito dall’ospedale continuo a ricevere, anche da parte di colleghi», avrebbe confidato agli amicizie giorni scorsi, come riporta la Gazzetta di Mantova. Delascia nel dolore la moglie Laura Mizzulinich e i figli Edoardo e ...

GesuinoCardu : @La7tv @InOndaLa7 Nessuno dei presenti ricurva dottor de donno . Prof zangrillo non la riconosco più .., vabbè che… - Max18362869 : @RosellaLara19 Per favore. Già sono stanco così. Considera che, probabilmente, non andrò neanche in ferie, quindi m… - LolGio2 : «Sono stanco – aveva confidato agli amici – stanco dei troppi attacchi che ho subito, stanco che ancora oggi che so… - CorriereCitta : ‘Sono stanco’: si suicida il dottor Giuseppe De Donno. Aveva scoperto la cura del plasma per sconfiggere il Covid - colisachismo : @Maestroista hai ragione ma oggi sono stanco 8 ore di viaggio -