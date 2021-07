Sollevamento pesi | Giorgia Bordignon | “Prima di salire in pedana | non ho voluto sapere i chili da sollevare…”

(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il bronzo di Mirko Zanni, ilcontinua a regalare medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, conche è riuscita a conquistare uno storico argento, arrendendosi solamente alla canadese Maude Charron, alzando in totale 232 kg. “Devo ancora realizzare quello che ho fatto“, ha dichiarato l’azzurra al termine della gara, nelle parole riportate dal sito Sportmediaset, piene di gioia e stupore, in quella che come annunciatodella partenza è stata la sua ultima competizione della carriera. “Le cose stanno cambiando, c’è una nuova generazione – ha sottolineato ...

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO BORDIGNON ???????? Giornata perfetta dell'azzurra che si mette l'argento al collo a 34 anni e diventa la… - ItaliaTeam_it : Mirko sei fortissimo! ??? Grandissima impresa di Mirko Zanni che conquista il bronzo nel sollevamento pesi categori… - Gazzetta_it : Sorpresa Bordignon: è d’argento nel sollevamento pesi #Tokyo2020 - fraxxina : RT @ItaliaTeam_it: CHE GARA HAI FATTOOOOOOOOOO! ???????????????? Giorgia Bordignon stellare, è medaglia d'argento nel sollevamento pesi cat. 64 kg… - Virus1979C : RT @ItaliaTeam_it: CHE GARA HAI FATTOOOOOOOOOO! ???????????????? Giorgia Bordignon stellare, è medaglia d'argento nel sollevamento pesi cat. 64 kg… -

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi

... "ListItem", "position": 1, "name": "Olimpiadi", "item": "https://www.itasportpress.it/olimpiadi/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Olimpiadi, bronzo nelper la ...La diretta delle Olimpiadi Ore 14.47, ARGENTO PER LA BORDIGNON Altra medaglia per gli azzurri nel: è Giorgia Bordignon a portare in alto questa volta il nome della ...Condividi questo articolo:L’azzurra Giorgia Bordignon ha conquistato un fantastico argento ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 ed entra nella storia. La pesista azzurra, con un totale di 232 kg, ha chius ...A Tokyo Giorgia Bordignon ha vinto l’argento nel sollevamento pesi. È la prima donna medaglia olimpica nella pesistica italiana ...