Ronaldo in ansia, la sorella Katia in ospedale per Covid (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA - Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata in ospedale per Covid. E' stata la stessa Katia ad annunciarlo sui social con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA -Aveiro,di Cristiano, è stata ricoverata inper. E' stata la stessaad annunciarlo sui social con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo di ...

Advertising

sportli26181512 : Ronaldo in ansia, la sorella Katia in ospedale per Covid: Lungo messaggio sui social della Aveiro, ricoverata a cau… - UgoBaroni : RT @CorSport: La #Juve è in ansia, c'è un mistero #Ronaldo - salvoturcoST1 : @CorSport voi avete l'ansia di rosicare tutto l'anno... cristiano Ronaldo vi produce ansie e pruriti al vostro culo - CorSport : La #Juve è in ansia, c'è un mistero #Ronaldo - AndreaBest7 : L'intervista a Kessie ha fatto scoppiare i fegati ai tanti giornalisti in malafede che riempiono le redazioni. Bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo ansia Ronaldo in ansia, la sorella Katia in ospedale per Covid ROMA - Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata in ospedale per Covid. E' stata la stessa Katia ad annunciarlo sui social con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo di ...

La Juve è in ansia, c'è un mistero Ronaldo Tutti in fila per Cristiano Ronaldo . L'uomo copertina è lui, non può essere altrimenti. Sarà sempre così, fino a quando resterà un giocatore della Juve . E fino a prova contraria, Ronaldo è un giocatore della Juve. Ancora ieri, nel giorno del suo rientro alla Continassa, il fuoriclasse portoghese ha messo tutti in fila: erano circa duecento i tifosi fuori dal J Medical arrivati ...

La Juve è in ansia, c'è un mistero Ronaldo Corriere dello Sport Tottenham, Alderweireld ceduto in Qatar all’Al-Duhail Tanta esperienza anche con la maglia dell’Ajax: quasi 200 partite, 15 gol e 12 assist. In totale, sono 113 presenze, 5 reti e 10 assist quattro gare su cinque dal primo minuto, mentre per il match con ...

La Juve è in ansia, c'è un mistero Ronaldo Il rientro alla Continassa del fuoriclasse portoghese lascia aperta la questione legata al suo futuro, nelle mani di Mendes. Il Psg aspetta il Real per Mbappé ...

ROMA - Katia Aveiro, sorella di Cristiano, è stata ricoverata in ospedale per Covid. E' stata la stessa Katia ad annunciarlo sui social con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo di ...Tutti in fila per Cristiano. L'uomo copertina è lui, non può essere altrimenti. Sarà sempre così, fino a quando resterà un giocatore della Juve . E fino a prova contraria,è un giocatore della Juve. Ancora ieri, nel giorno del suo rientro alla Continassa, il fuoriclasse portoghese ha messo tutti in fila: erano circa duecento i tifosi fuori dal J Medical arrivati ...Tanta esperienza anche con la maglia dell’Ajax: quasi 200 partite, 15 gol e 12 assist. In totale, sono 113 presenze, 5 reti e 10 assist quattro gare su cinque dal primo minuto, mentre per il match con ...Il rientro alla Continassa del fuoriclasse portoghese lascia aperta la questione legata al suo futuro, nelle mani di Mendes. Il Psg aspetta il Real per Mbappé ...