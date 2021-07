PIPPO BAUDO TORNA IN TV PER COMMENTARE LE GRANDI OPERE IN PRIMA SERATA (Di martedì 27 luglio 2021) Tre titoli tra i più amati della storia del melodramma come Cavalleria rusticana, Pagliacci e Aida. GRANDI voci come quelle di Marina Rebeka, Sonia Ganassi, Anita Rachvelishvili, Angela Meade, Yusif Eyvazov, Luca Salsi e Michele Pertusi. Il tutto nella magica atmosfera del più suggestivo teatro a cielo aperto del mondo: l’Arena di Verona. Da martedì 27 luglio alle 21.20 su Rai3, Rai Cultura propone tre spettacoli registrati durante l’estate. A raccontare le tre nuove produzioni – le prime in forma scenica per l’Arena di Verona dopo la pandemia, con le scenografie digitali di D-wok – sono due testimoni d’eccezione come PIPPO BAUDO e ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 27 luglio 2021) Tre titoli tra i più amati della storia del melodramma come Cavalleria rusticana, Pagliacci e Aida.voci come quelle di Marina Rebeka, Sonia Ganassi, Anita Rachvelishvili, Angela Meade, Yusif Eyvazov, Luca Salsi e Michele Pertusi. Il tutto nella magica atmosfera del più suggestivo teatro a cielo aperto del mondo: l’Arena di Verona. Da martedì 27 luglio alle 21.20 su Rai3, Rai Cultura propone tre spettacoli registrati durante l’estate. A raccontare le tre nuove produzioni – le prime in forma scenica per l’Arena di Verona dopo la pandemia, con le scenografie digitali di D-wok – sono due testimoni d’eccezione comee ...

Advertising

Raiofficialnews : Tre grandi Opere all’@arenadiverona raccontate da Pippo Baudo e @AntDiBella. Stasera il capolavoro di Pietro Mascag… - GiovanniVerdoli : RT @bubinoblog: PIPPO BAUDO TORNA IN TV PER COMMENTARE LE GRANDI OPERE IN PRIMA SERATA - bubinoblog : PIPPO BAUDO TORNA IN TV PER COMMENTARE LE GRANDI OPERE IN PRIMA SERATA - Enrico79298051 : RT @Raiofficialnews: Tre grandi Opere all’@arenadiverona raccontate da Pippo Baudo e @AntDiBella. Stasera il capolavoro di Pietro Mascagni,… - paolamontef : @ellaella115 @RicoBello @GiusCandela ?????? mi fa ridere pensare che lo hanno paragonato al nuovo Fiorello e addirittu… -