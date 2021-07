Napoli | donna tenta di aggredire l’infermiera con una sega

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi reca in ospedale lamentando un malore e quandole spiega che purtroppo c’è da attendere latira fuori dalla maglietta una grossada falegname: protagonista dell’episodio che per fortuna si è concluso senza problemi, accaduto ieri nell’ospedale San Paolo di, è unacon problemi psichici che a settembre compirà 66 anni. In ospedale sono intervenuti i carabinieri e anche il medico curante della, già nota alle forze dell’ordine, sottoposta a un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso i militari ...

... protagonista dell'episodio che per fortuna si è concluso senza problemi, accaduto ieri nell'ospedale San Paolo di, è unacon problemi psichici che a settembre compirà 66 anni. ...... protagonista dell'episodio che per fortuna si è concluso senza problemi, accaduto ieri nell'ospedale San Paolo di, è unacon problemi psichici che a settembre compirà 66 anni. In ...Rispetto all'ampolla del sangue di San Gennaro, quella di #Ravello resta stabile all'interno della teca nella cappella dedicata.Si reca in ospedale lamentando un malore e quando l'infermiera le spiega che purtroppo c'è da attendere la donna tira fuori dalla maglietta una grossa sega da falegname: ...