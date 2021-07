Legge Salvasuicidi | ora anche chi non è in grado di pagare i debiti se è senza colpa ha la possibilità di ricominciare da zero

(Di martedì 27 luglio 2021) Sblocco dello stop ai pignoramenti, fine del divieto di licenziamento, invii di cartelle esattoriali. Si prospetta un autunno caldo per gli italiani, sempre più indebitati. Con il rischio concreto di far schizzare le domande di aiuto attraverso la3 del 2012, la cosiddetta. La cui platea dei beneficiari però è stata ampliata: con un emendamento al decreto Ristori, lo scorso dicembre, è stata infatti prevista ladi depositare pratiche familiari evitando inutili e dispendiose duplicazioni. E il legislatore ha introdotto l’esdebitazione – cioè la liberazione dairesidui – ...

... certe volte anche in maniera audace e coraggiosa, la norma del sovraindebitamento , più nota a tutti come. Tra questi sicuramente c'è il Tribunale di Benevento e quello di Trani, ...La colpa del creditore nel determinare il sovraindebitamento Il decreto di rigetto del Tribunale di Napoli Nord[ Torna su ] La3/2012, più nota a tutti ...PAVIA. Oltre 1800 euro a testa spesi in gioco d’azzardo fra video lotterie, slot machine, gratta e vinci. Non cessa l'allarme per la ludopatia in provincia di Pavia, dove il gioco d'azzardo continua a ...Il provvedimento a favore di un padre cinquantenne che ha perso il lavoro L’avvocato Vetrano: «Possibile con l’applicazione della legge “salva-suicidi”» ...