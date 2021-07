Jorge Lorenzo non è un evasore: la TEAC accoglie il ricorso (Di martedì 27 luglio 2021) Vittoria in tribunale per Jorge Lorenzo che protegge il suo patrimonio dall’assalto del fisco spagnolo. La maxi-multa di 35 milioni è stata annullata dalla TEAC, il Tribunale Amministrativo Spagnolo. Era in Svizzera la base degli interessi e delle attività economiche dell’ex pilota MotoGP. La TEAC salva Jorge Lorenzo e il suo patrimonio La bomba era di un po’ di anni fa ed oggi siamo qui a raccontarvi del lieto fine di questa storia per Jorge Lorenzo. L’ex pilota MotoGP e pluricampione del mondo era stato infatti oggetto di una maxi-multa da parte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021) Vittoria in tribunale perche protegge il suo patrimonio dall’assalto del fisco spagnolo. La maxi-multa di 35 milioni è stata annullata dalla, il Tribunale Amministrativo Spagnolo. Era in Svizzera la base degli interessi e delle attività economiche dell’ex pilota MotoGP. Lasalvae il suo patrimonio La bomba era di un po’ di anni fa ed oggi siamo qui a raccontarvi del lieto fine di questa storia per. L’ex pilota MotoGP e pluricampione del mondo era stato infatti oggetto di una maxi-multa da parte ...

Advertising

periodicodaily : Jorge Lorenzo non è un evasore: la TEAC accoglie il ricorso #JorgeLorenzo #Teac - infoitsport : MotoGP, Jorge Lorenzo vince in tribunale: non pagherà la maxi multa - infoitsport : MotoGP, Jorge Lorenzo fa pace col fisco spagnolo: non deve versare 35 milioni - infoitsport : Jorge Lorenzo assolto dall'accusa di evasione fiscale - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #Lorenzo Prezioso successo contro il fisco spagnolo, che aveva chiesto circa 35 milioni di euro -… -