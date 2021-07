Gp d’Ungheria: Ferrari resta con i piedi per terra (Di martedì 27 luglio 2021) In vista del Gp d’Ungheria, la Ferrari non si sbilancia nonostante gli ottimi progressi delle ultime gare. La scuderia italiana punta comunque ad essere dietro Red Bull e Mercedes. GP d’Ungheria: orari e dove vederlo in TV Gp Ungheria: la Ferrari lotterà per il podio? Il secondo posto di Silverstone ha ridato morale e fiducia alla scuderia di Maranello. Dopo la pessima prestazione del gran premio di Francia, la Ferrari è rinata mettendo in mostra le reali potenzialità della SF21. Il terzo posto nel campionato costruttori resta l’obiettivo stagionale, tuttavia i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021) In vista del Gp, lanon si sbilancia nonostante gli ottimi progressi delle ultime gare. La scuderia italiana punta comunque ad essere dietro Red Bull e Mercedes. GP: orari e dove vederlo in TV Gp Ungheria: lalotterà per il podio? Il secondo posto di Silverstone ha ridato morale e fiducia alla scuderia di Maranello. Dopo la pessima pzione del gran premio di Francia, laè rinata mettendo in mostra le reali potenzialità della SF21. Il terzo posto nel campionato costruttoril’obiettivo stagionale, tuttavia i ...

