Germania, ci sono vittime nell'esplosione in un impianto chimico di Leverkusen (Di martedì 27 luglio 2021) Una persona sarebbe morta nell'esplosione di oggi in un impianto chimico di Leverkusen, in Germania. Il bilancio conta anche 16 feriti e almeno cinque dispersi. Dopo l'incidente, la società Currenta che gestisce l'impianto aveva reso noto che due dipendenti erano rimasti gravemente feriti e altre cinque persone erano ritenute scomparse. Le ragioni dell'esplosione rimangono poco chiare. Tuttavia, è stato accertato che una cisterna è esplosa in un centro di trattamento e stoccaggio dei rifiuti.L'Ufficio federale della protezione civile ha classificato l'evento nel livello di allerta "Extreme Danger"

