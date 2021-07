Denis Dosio perde followers: la colpa è di Salvini? (Di martedì 27 luglio 2021) Che cosa è accaduto tra Matteo Salvini e Denis Dosio? L’ex concorrente (lampo) del Grande Fratello Vip ha postato sui social dei selfie con il leader della Lega, incontrato al Papeete Beach a Milano Marittima e in meno di 24 ore ha perso ben 2000 follower, che nn hanno apprezzato quegli scatti. La reazione dell’ex vippone è stata forte. L’incontro con Matteo Salvini e le foto con il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 luglio 2021) Che cosa è accaduto tra Matteo? L’ex concorrente (lampo) del Grande Fratello Vip ha postato sui social dei selfie con il leader della Lega, incontrato al Papeete Beach a Milano Marittima e in meno di 24 ore ha perso ben 2000 follower, che nn hanno apprezzato quegli scatti. La reazione dell’ex vippone è stata forte. L’incontro con Matteoe le foto con il Articolo completo: dal blog SoloDonna

MariellaLoi : RT @tempoweb: Fa un selfie con Salvini e gli augurano la morte. Così l'influencer asfalta i 'trogloditi' sinistri #denisdosio #papeete #sal… - MariellaLoi : Fa un selfie con Salvini al Papeete e gli augurano la morte. L'influencer Denis Dosio asfalta i 'trogloditi' sinist… - ReatoVolto : RT @watashiwasimona: denis dosio è lo stesso che ha fatto revenge porn alla sua ex ragazza ed è contro l’aborto quindi il fatto che voti sa… - kogane_28_ : RT @watashiwasimona: denis dosio è lo stesso che ha fatto revenge porn alla sua ex ragazza ed è contro l’aborto quindi il fatto che voti sa… - Susy51141667 : RT @watashiwasimona: denis dosio è lo stesso che ha fatto revenge porn alla sua ex ragazza ed è contro l’aborto quindi il fatto che voti sa… -