Covid, Iss: da febbraio 99% morti non aveva completato ciclo vaccini (Di martedì 27 luglio 2021) Quasi 99 morti per Covid 19 su 100 dallo scorso febbraio non avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra quelli che invece lo avevano completato si riscontra un’età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. E’ quanto emerge da un approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto superiore di sanità. Fino al 21 luglio sono stati 423 i decessi per Covid in vaccinati con ciclo completo e rappresentano l’1,2% di tutti i decessi Sars-CoV-2 positivi avvenuti dallo scorso 1 ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Quasi 99per19 su 100 dallo scorsononno terminato ilvaccinale, e fra quelli che invece lonosi riscontra un’età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. E’ quanto emerge da un approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto superiore di sanità. Fino al 21 luglio sono stati 423 i decessi perin vaccinati concompleto e rappresentano l’1,2% di tutti i decessi Sars-CoV-2 positivi avvenuti dallo scorso 1 ...

Advertising

borghi_claudio : Questo ragazzo aveva una miocardite. Fa un vaccino che può provocare miocarditi ?? - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: il 99% dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale #Coronavirus… - SkyTG24 : Come spiega l'#Iss, una persona non vaccinata rischia 10 volte di più d'infettarsi rispetto a un vaccinato con cicl… - AntonioBonaser2 : RT @SkyTG24: Come spiega l'#Iss, una persona non vaccinata rischia 10 volte di più d'infettarsi rispetto a un vaccinato con ciclo completo:… - Haunt100Wins : RT @SkyTG24: Come spiega l'#Iss, una persona non vaccinata rischia 10 volte di più d'infettarsi rispetto a un vaccinato con ciclo completo:… -