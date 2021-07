Catherine Spaak confessa | “Hanno distrutto due vite”

Advertising

IOdonna : Un rapporto mai più recuperato - lorenzocasalin4 : RT @ilgiornale: Catherine Spaak si racconta: la carriera e i successi, ma soprattutto il trauma della bimba avuta a 17 anni e da cui fu all… - ilgiornale : Catherine Spaak si racconta: la carriera e i successi, ma soprattutto il trauma della bimba avuta a 17 anni e da cu… - UnTemaAlGiorno : RT @SyriaSusina: #comeSpessoSuccede la classe, lo stile, la bellezza sono naturali e senza tempo... Claudia Cardinale, Marina Cicogna, Cath… - matitesbagliate : RT @SyriaSusina: #comeSpessoSuccede la classe, lo stile, la bellezza sono naturali e senza tempo... Claudia Cardinale, Marina Cicogna, Cath… -

Ultime Notizie dalla rete : Catherine Spaak

, intervistata da Stefano Giani per ilGiornale.it, ha parlato della brutta malattia che l'ha colpita lo scorso anno, pochi giorni prima dell'avvento del Covid, e del dramma che ha ...Non più così giovani, come invece sosteneva il jingle estivo (era il 1964) di( L'esercito del surf , per l'appunto). Quelle che si avvicinano e si appassionano a questo sport, ...Catherine Spaak si è raccontata in una lunga e interessante intervista, dove ha toccato dei temi a dir poco delicati: le sue parole.I l dolore di una giovane – giovanissima – madre che si vede strappata la figlia neonata dalle braccia. Letteralmente. Questo ha raccontato Catherine Spaak, 76 anni, sulle pagine de Il Giornale, ricor ...