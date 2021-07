Carige torna a Piazza Affari, titolo non fa prezzo (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Stenta a partire il titolo Carige: al suo ritorno in Borsa, dopo due anni e mezzo, il titolo non fa prezzo. Borsa Italiana ha vietato l’immissione di ordini senza limiti di prezzo sulle azioni e sugli warrant. La disposizione – si legge in un avviso di Borsa – mira ad arginare la volatilità che potrebbe interessare il titolo e resterà in vigore “fino a successiva comunicazione”. Il 2 gennaio 2019 le negoziazioni del titolo erano state sospese a causa della decisione della BCE di porre la banca in amministrazione straordinaria (procedura conclusasi il 31 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Stenta a partire il: al suo ritorno in Borsa, dopo due anni e mezzo, ilnon fa. Borsa Italiana ha vietato l’immissione di ordini senza limiti disulle azioni e sugli warrant. La disposizione – si legge in un avviso di Borsa – mira ad arginare la volatilità che potrebbe interessare ile resterà in vigore “fino a successiva comunicazione”. Il 2 gennaio 2019 le negoziazioni delerano state sospese a causa della decisione della BCE di porre la banca in amministrazione straordinaria (procedura conclusasi il 31 ...

Advertising

mr_andxx : Carige torna a Piazza Affari, titolo non fa prezzo - fisco24_info : Borse europee caute, occhi sulle big tech Usa. A Milano giornata di trimestrali: Proprio i tech hanno appesantito l… - RassegnaZampa : #Carige torna in borsa dopo due anni e mezzo. Impossibile determinare il prezzo dei titoli, la banca è ancora a ris… - infoiteconomia : Carige torna in borsa dopo due anni e mezzo. Impossibile determinare il prezzo dei titoli, la banca è ancora… - infoiteconomia : Piazza Affari chiude positiva, torna Banca Carige -