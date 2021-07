Caos a Tunisi, presidente Kais Saied accusato di colpo di Stato (Di martedì 27 luglio 2021) Mentre la comunità internazionale invoca la calma, i maggiori partiti politici della Tunisia accusano di aver messo in atto un colpo di Stato il presidente Kais Saied, che ha silurato il premier Hichem Mechichi e il ministro della Difesa oltre a sospendere le attività parlamentari fino a fine agosto. Una decisione giunta dopo la manifestazione di massa di domenica contro la gestione della pandemia da parte del governo e la situazione economica e sociale del paese. I dimostranti in tutto il paese protestavano contro il premier e il suo partito islamico moderato, Ennahda, che ha la ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 luglio 2021) Mentre la comunità internazionale invoca la calma, i maggiori partiti politici dellaa accusano di aver messo in atto undiil, che ha silurato il premier Hichem Mechichi e il ministro della Difesa oltre a sospendere le attività parlamentari fino a fine agosto. Una decisione giunta dopo la manifestazione di massa di domenica contro la gestione della pandemia da parte del governo e la situazione economica e sociale del paese. I dimostranti in tutto il paese protestavano contro il premier e il suo partito islamico moderato, Ennahda, che ha la ...

